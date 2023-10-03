Українські арбітри працюватимуть на матчі Ліги Європи

Арбітр із Київської області зі своєю бригадою вперше працюватиме на цьому рівні

Джерело - УАФ.

Український арбітр Микола Балакін отримав призначення на матч групи B групового турніру Ліги Європи-2023/24 між Марселем та Брайтоном.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Зустріч відбудеться у Франції 5 жовтня. До складу бригади увійдуть співвітчизники Балакіна – Дмитро Запороженко та Олександр Беркут, а також четвертий арбітр Ярослав Козик. За систему VAR відповідатимуть поляки Петро Ласик та Томаш Квятковський.

Для 34-річного представника Київської області цей матч стане дебютом в основній сітці другого за статусом єврокубка. Раніше він працював на рівні групового етапу Ліги конференцій, а також у кваліфікації всіх трьох єврокубків. Крім того, нещодавно Миколу та його бригаду було запрошено на поєдинок відбору Євро-2024 між Сан-Марино та Словаччиною.

Марсель у стартовому турі ЛЄ видав феєричну нічию 3:3 на полі Аякса, а Брайтон несподівано поступився вдома грецькому АЕКу - 2:3.

Поєдинок у Марселі за участю української суддівської бригади відбудеться у четвер, 5 жовтня, о 19:45.