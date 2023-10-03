Головне
Антверпен - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 18:12 1748
Реал Сосьєдад переміг Зальцбург: результати матчів Ліги чемпіонів
Сьогодні 21:46 120
Бостон може відрахувати Михайлюка
Сьогодні 21:27 153
Вірт: Мене дивує футбол у виконанні Шахтаря
Сьогодні 19:41 257
Історія дня. Як легенди світового боксу завітали у дитячий будинок Києва
Сьогодні 14:51 2291
Арсенал Зінченка зіграє з Лансом, Реал - з Наполі в 2 турі Ліги чемпіонів
Сьогодні 13:49 882
Костюк переграла Жабер у другому колі турніру WTA 1000 у Пекіні
Сьогодні 11:30 1255
Мудрик технічно забив свій перший гол за Челсі, відкривши рахунок у лондонському дербі - ВІДЕО
Сьогодні 07:55 6341
Гол Мудрика допоміг Челсі перемогти Фулгем у 7 турі АПЛ
Вчора 23:56 840
Дніпро-1 мінімально здолав Металіст 1925 у 9 турі УПЛ
Вчора 18:54 878
Прямі трансляції

Українські арбітри працюватимуть на матчі Ліги Європи

Арбітр із Київської області зі своєю бригадою вперше працюватиме на цьому рівні
Сьогодні 21:42 163 0
Українські арбітри працюватимуть на матчі Ліги Європи
#Микола Балакін

Джерело - УАФ.

Український арбітр Микола Балакін отримав призначення на матч групи B групового турніру Ліги Європи-2023/24 між Марселем та Брайтоном.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Зустріч відбудеться у Франції 5 жовтня. До складу бригади увійдуть співвітчизники Балакіна – Дмитро Запороженко та Олександр Беркут, а також четвертий арбітр Ярослав Козик. За систему VAR відповідатимуть поляки Петро Ласик та Томаш Квятковський.

Для 34-річного представника Київської області цей матч стане дебютом в основній сітці другого за статусом єврокубка. Раніше він працював на рівні групового етапу Ліги конференцій, а також у кваліфікації всіх трьох єврокубків. Крім того, нещодавно Миколу та його бригаду було запрошено на поєдинок відбору Євро-2024 між Сан-Марино та Словаччиною.

Марсель у стартовому турі ЛЄ видав феєричну нічию 3:3 на полі Аякса, а Брайтон несподівано поступився вдома грецькому АЕКу - 2:3.

Поєдинок у Марселі за участю української суддівської бригади відбудеться у четвер, 5 жовтня, о 19:45.

Коментарі ()
Популярне зараз
Епічний хет-трик Шевченка у ворота Лаціо: форвард забивав голи на будь-який смак Епічний хет-трик Шевченка у ворота Лаціо: форвард забивав голи на будь-який смак 6820
Ковіду вистачило сміливості кинути мені виклик... Найкращі цитати типового Златана Ковіду вистачило сміливості кинути мені виклик... Найкращі цитати типового Златана 1862 1
Початок. Фантастичний гол Ібрагімовича у ворота Бреди Початок. Фантастичний гол Ібрагімовича у ворота Бреди 2836
Які шанси у збірної України кваліфікуватися на Євро-2024 Які шанси у збірної України кваліфікуватися на Євро-2024 3772
Мудрик технічно забив свій перший гол за Челсі, відкривши рахунок у лондонському дербі - ВІДЕО Мудрик технічно забив свій перший гол за Челсі, відкривши рахунок у лондонському дербі - ВІДЕО 6341
Історія дня. Як легенди світового боксу завітали у дитячий будинок Києва Історія дня. Як легенди світового боксу завітали у дитячий будинок Києва 2291
Рекомендуємо
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 8077 2
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 215600 1
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 38327 4
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 16366
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 27935
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 301079