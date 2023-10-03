Колишньому гравцеві Інтера загрожує депортація з Італії

Документи Ньюкури виявилися підробленими

Івуарійський колишній півзахисник Інтера Ассан Ньюкури може бути депортованим з Італії.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Ассан займався в академії Інтера, і в 2015-2017 роках провів 11 матчів за першу команду чорно-синіх. Однак у 2017 році був змушений завершити кар'єру через проблеми із серцем.

Тепер же у Ньюкури з'явилися проблеми вже не зі здоров'ям, а з законом. Він став фігурантом розслідування італійської поліції з приводу незаконної торгівлі футболістами з Кот д'Івуару з підробленими документами.

Виявилося, що справжнє ім'я Ньюкури - Алассан Траоре, і народився він не у 1996-му році, а у 1994-му. Оскільки він перебуває в Італії на підставі підроблених документів, йому загрожує депортація з країни.