Барселона не буде купувати гравців, які старші 30 років

Іспанський футбольний клуб Барселона не планує в майбутньому посилюватися футболістами, яким понад 30 років.

Про це повідомляє Sport.es.

Колишній гравець синьо-гранатових, а сьогодні їх спортивний Директор бразилець Деку надає перевагу купівлі молодих футболістів та буде робити ставку на перспективу.

Клуб відмовиться від трансферів вікових гравців, яким понад 30 років, оскільки їх буде важко продати в майбутньому. Винятком можуть стати лиш оренди без права викупу, або підписання вільних агентів.