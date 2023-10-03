Головне
Антверпен - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 18:12 1600
Вірт: Мене дивує футбол у виконанні Шахтаря
Сьогодні 19:41 157
Історія дня. Як легенди світового боксу завітали у дитячий будинок Києва
Сьогодні 14:51 2262
Арсенал Зінченка зіграє з Лансом, Реал - з Наполі в 2 турі Ліги чемпіонів
Сьогодні 13:49 859
Костюк переграла Жабер у другому колі турніру WTA 1000 у Пекіні
Сьогодні 11:30 1151
Мудрик технічно забив свій перший гол за Челсі, відкривши рахунок у лондонському дербі - ВІДЕО
Сьогодні 07:55 6217
Гол Мудрика допоміг Челсі перемогти Фулгем у 7 турі АПЛ
Вчора 23:56 819
Дніпро-1 мінімально здолав Металіст 1925 у 9 турі УПЛ
Вчора 18:54 863
Богачук проведе наступний бій наприкінці 2023 року
Вчора 16:59 417
Ретро дня: 15 років тому Жажа Коельйо забив феноменальний гол Бешикташу з 45 метрів
Вчора 16:07 2137 1
Прямі трансляції

Барселона не буде купувати гравців, які старші 30 років

Сьогодні 20:26 141 0
Барселона не буде купувати гравців, які старші 30 років
Getty Images
#Барселона

Джерело - sport.ua/.

Іспанський футбольний клуб Барселона не планує в майбутньому посилюватися футболістами, яким понад 30 років.

Про це повідомляє Sport.es.

Колишній гравець синьо-гранатових, а сьогодні їх спортивний Директор бразилець Деку надає перевагу купівлі молодих футболістів та буде робити ставку на перспективу.

Клуб відмовиться від трансферів вікових гравців, яким понад 30 років, оскільки їх буде важко продати в майбутньому. Винятком можуть стати лиш оренди без права викупу, або підписання вільних агентів.

Коментарі ()
Популярне зараз
Епічний хет-трик Шевченка у ворота Лаціо: форвард забивав голи на будь-який смак Епічний хет-трик Шевченка у ворота Лаціо: форвард забивав голи на будь-який смак 6670
Історія дня. Як легенди світового боксу завітали у дитячий будинок Києва Історія дня. Як легенди світового боксу завітали у дитячий будинок Києва 2262
Ковіду вистачило сміливості кинути мені виклик... Найкращі цитати типового Златана Ковіду вистачило сміливості кинути мені виклик... Найкращі цитати типового Златана 1848 1
Мудрик технічно забив свій перший гол за Челсі, відкривши рахунок у лондонському дербі - ВІДЕО Мудрик технічно забив свій перший гол за Челсі, відкривши рахунок у лондонському дербі - ВІДЕО 6217
Початок. Фантастичний гол Ібрагімовича у ворота Бреди Початок. Фантастичний гол Ібрагімовича у ворота Бреди 2780
Які шанси у збірної України кваліфікуватися на Євро-2024 Які шанси у збірної України кваліфікуватися на Євро-2024 3725
Рекомендуємо
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 8077 2
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 40765 1
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 25715
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 40503
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 56464 2
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 301072