Хорватський клуб пішов назустріч українцю

Хайдук U-19 переніс матч 9-го туру юнацького чемпіонату Хорватії проти Вараждина заради українського воротаря Давида Фесюка.

Про це повідомляє Sport.ua. Матч мав відбутися 7 жовтня у Спліті. Керівництво Хайдука зробило все можливе, що перенести гру на 6 жовтня, бо Фесюк має вирушити до юнацької збірної України U-19 на турнір в Південну Корею Seoul Cup 2023.

Виліт української делегації запланований на 6 жовтня із Варшави. УАФ потурбувалася про придбання індивідуального авіаквитка для Давида з Будапешта до Сеула на 7 жовтня. В індивідуальному порядку також була забезпечена віза для поїздки до Південної Кореї.

Seoul Cup запланований з 11 по 15 жовтня. На турнірі зіграють збірні Південної Кореї, України, В'єтнаму та Марокко. Турнір проходитиме за коловою системою - кожен учасник зіграє з іншим.

Турнір в Кореї буде підготовкою до кваліфікації на Євро U-19. За підсумками жеребкування українці зустрінуться з командами Словаччини, Косова та Мальти (господар змагань). Дві найкращі команди вийдуть до еліт-раунду.