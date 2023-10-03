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Хайдук переніс матч через українського воротаря

Хорватський клуб пішов назустріч українцю
Сьогодні 18:11 236 0
Хайдук переніс матч через українського воротаря

Джерело - sport.ua.

Хайдук U-19 переніс матч 9-го туру юнацького чемпіонату Хорватії проти Вараждина заради українського воротаря Давида Фесюка. 

Про це повідомляє Sport.ua. Матч мав відбутися 7 жовтня у Спліті. Керівництво Хайдука зробило все можливе, що перенести гру на 6 жовтня, бо Фесюк має вирушити до юнацької збірної України U-19 на турнір в Південну Корею Seoul Cup 2023.

Виліт української делегації запланований на 6 жовтня із Варшави. УАФ потурбувалася про придбання індивідуального авіаквитка для Давида з Будапешта до Сеула на 7 жовтня. В індивідуальному порядку також була забезпечена віза для поїздки до Південної Кореї.

Seoul Cup запланований з 11 по 15 жовтня. На турнірі зіграють збірні Південної Кореї, України, В'єтнаму та Марокко. Турнір проходитиме за коловою системою - кожен учасник зіграє з іншим.

Турнір в Кореї буде підготовкою до кваліфікації на Євро U-19. За підсумками жеребкування українці зустрінуться з командами Словаччини, Косова та Мальти (господар змагань). Дві найкращі команди вийдуть до еліт-раунду.

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