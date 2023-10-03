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Ребров довикликав Піхальонка на жовтневі матчі збірної України

Збірна України у жовтні зіграє з Північною Македонією та Мальтою
Сьогодні 16:39 167 0
Ребров довикликав Піхальонка на жовтневі матчі збірної України
#Віктор Циганков, #Олександр Піхальонок

Джерело - UA-футбол.

У зв'язку з пошкодженням Віктора Циганкова, який не зможе допомогти збірній України у жовтневих матчах, головний тренер синьо-жовтих Сергій Ребров перевів із резервного списку до основного півзахисника Дніпра-1 Олександра Піхальонка.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Нагадаємо, що національна команда розпочне свій збір 8 жовтня у Празі, де 14 числа зіграє номінально домашній матч відбору Євро-2024 із Північною Македонією. 17 жовтня команда зіграє на виїзді з Мальтою.

Раніше повідомлялося, що Віктор Циганков вибув щонайменше на місяць.

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