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Пулішич: Необхідно повністю прибрати VAR

Гравець поділився думкою щодо системи VAR
Сьогодні 17:41 290 0
Пулішич: Необхідно повністю прибрати VAR
Фото Getty Images
#Мілан

Джерело - Goal.com.

Півзахисник Мілана і збірної США Крістіан Пулішич негативно ставиться до використання системи VAR на матчах.

Про це сказав сам футболіст.

"Повністю виключіть це. Я зовсім не заперечую проти технології лінії воріт, на мій погляд, вона чудова. Але в іншому розумію, що це одна з тих речей, яка якщо допомагає вам, то ви її хвалите.

Якщо вона діє проти вас, ви її ненавидите. Але загалом, як фанат я думаю, що нам буде краще без неї", - сказав Пулішич.

Нагадаємо у нинішньому розіграші Серії А американський футболіст узяв участь у семи матчах, у яких забив три голи і віддав одну результативну передачу.

В останньому турі Серії А Мілан переграв Лаціо.

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