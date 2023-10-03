Пулішич: Необхідно повністю прибрати VAR

Півзахисник Мілана і збірної США Крістіан Пулішич негативно ставиться до використання системи VAR на матчах.

Про це сказав сам футболіст.

"Повністю виключіть це. Я зовсім не заперечую проти технології лінії воріт, на мій погляд, вона чудова. Але в іншому розумію, що це одна з тих речей, яка якщо допомагає вам, то ви її хвалите.

Якщо вона діє проти вас, ви її ненавидите. Але загалом, як фанат я думаю, що нам буде краще без неї", - сказав Пулішич.