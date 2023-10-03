Лаціо продовжив контракт з півзахисником Альберто

Джерело - Чемпіон.
Італійський Лаціо з Луїсом Альберто продовжив контракт до 2027 року.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
31-річний півзахисник отримуватиме заробітну плату в розмірі €4 млн на рік. Також нова трудова угода гравця з клубом передбачає опцію її продовження ще на один рік.
Нагадаємо Альберто перейшов у Лаціо з Ліверпуля у 2016 році. За цей час іспанський футболіст узяв участь у 271 матчі в усіх турнірах, у яких відзначився 49 голами і 70 результативними передачами. Згідно з інформацією, представленою на порталі Transfermarkt, ринкова вартість футболіста становить € 18 млн.
.@10_luisalberto per altri quattro anni— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) October 2, 2023
𝐋𝐔𝐈𝐒 𝐀 𝐕𝐈𝐓𝐀 🎩 #CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/ckncREdBa0