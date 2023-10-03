Головне
Гол Мудрика допоміг Челсі перемогти Фулгем у 7 турі АПЛ
Вчора 23:56 778
Історія дня. Як легенди світового боксу завітали у дитячий будинок Києва
Сьогодні 14:51 2159
Арсенал Зінченка зіграє з Лансом, Реал - з Наполі в 2 турі Ліги чемпіонів
Сьогодні 13:49 809
Костюк переграла Жабер у другому колі турніру WTA 1000 у Пекіні
Сьогодні 11:30 878
Мудрик технічно забив свій перший гол за Челсі, відкривши рахунок у лондонському дербі - ВІДЕО
Сьогодні 07:55 5995
Дніпро-1 мінімально здолав Металіст 1925 у 9 турі УПЛ
Вчора 18:54 841
Богачук проведе наступний бій наприкінці 2023 року
Вчора 16:59 391
Ретро дня: 15 років тому Жажа Коельйо забив феноменальний гол Бешикташу з 45 метрів
Вчора 16:07 2046 1
Циганков вибув на місяць через травму
Вчора 15:07 1096
Мрія 2006 виграла Кубок чемпіонів світу з пляжного футболу
Вчора 14:37 1661
Прямі трансляції

Лаціо продовжив контракт з півзахисником Альберто

Контракт продовжено до 2027 року
Сьогодні 16:09 174 0
Лаціо продовжив контракт з півзахисником Альберто
#Лаціо

Джерело - Чемпіон.

Італійський Лаціо з Луїсом Альберто продовжив контракт до 2027 року.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

31-річний півзахисник отримуватиме заробітну плату в розмірі €4 млн на рік. Також нова трудова угода гравця з клубом передбачає опцію її продовження ще на один рік.

Нагадаємо Альберто перейшов у Лаціо з Ліверпуля у 2016 році. За цей час іспанський футболіст узяв участь у 271 матчі в усіх турнірах, у яких відзначився 49 голами і 70 результативними передачами. Згідно з інформацією, представленою на порталі Transfermarkt, ринкова вартість футболіста становить € 18 млн.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ковіду вистачило сміливості кинути мені виклик... Найкращі цитати типового Златана Ковіду вистачило сміливості кинути мені виклик... Найкращі цитати типового Златана 1785 1
Мудрик технічно забив свій перший гол за Челсі, відкривши рахунок у лондонському дербі - ВІДЕО Мудрик технічно забив свій перший гол за Челсі, відкривши рахунок у лондонському дербі - ВІДЕО 5995
Історія дня. Як легенди світового боксу завітали у дитячий будинок Києва Історія дня. Як легенди світового боксу завітали у дитячий будинок Києва 2159
Які шанси у збірної України кваліфікуватися на Євро-2024 Які шанси у збірної України кваліфікуватися на Євро-2024 3588
Епічний хет-трик Шевченка у ворота Лаціо: форвард забивав голи на будь-який смак Епічний хет-трик Шевченка у ворота Лаціо: форвард забивав голи на будь-який смак 6343
Початок. Фантастичний гол Ібрагімовича у ворота Бреди Початок. Фантастичний гол Ібрагімовича у ворота Бреди 2607
Рекомендуємо
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 49411
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 23404 1
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 12526 1
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 31989
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 15613 2
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 38326 4