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Динамо відмовилося продати Бражка в італійський клуб

У Динамо переконані, що гравець буде коштувати набагато більше
Сьогодні 14:40 252 0
Динамо відмовилося продати Бражка в італійський клуб
#Динамо Київ, #Ігор Суркіс, #Володимир Бражко

Джерело - Чемпіон.

Президент Динамо Ігор Суркіс підтвердив інтерес до хавбека Володимира Бражка з боку Торіно.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

Італійський клуб спершу запропонував 5 мільйонів євро, потім збільшив пропозицію, але Динамо не має наміру продавати перспективного центрального півзахисника.

Суркіс переконаний, що Бражко продовжить прогресувати і "коштуватиме набагато більше".

Напередодні Бражко підписав довгостроковий контракт з Динамо.

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