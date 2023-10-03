Динамо відмовилося продати Бражка в італійський клуб

Джерело - Чемпіон.
Президент Динамо Ігор Суркіс підтвердив інтерес до хавбека Володимира Бражка з боку Торіно.
Про це розповів журналіст Ігор Циганик.
Італійський клуб спершу запропонував 5 мільйонів євро, потім збільшив пропозицію, але Динамо не має наміру продавати перспективного центрального півзахисника.
Суркіс переконаний, що Бражко продовжить прогресувати і "коштуватиме набагато більше".
Напередодні Бражко підписав довгостроковий контракт з Динамо.
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