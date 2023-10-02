Матч Україна - Італія може відбутися у Німеччині

Збірна України домашній матч проти Італії у межах кваліфікації до чемпіонату Європи-2024 зіграє у Німеччині.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик.

"Наскільки мені стало відомо якраз сьогодні, наступний домашні поєдинок збірна України проти команди Італії, швидше за все, проведе у Німеччині. Поки що це офіційно не затверджено, але, швидше за все, проти італійців збірна України зіграє у Німеччині", - сказав Циганик.