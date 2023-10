Мюллер може покинути Баварію в кінці сезону

Півзахисник Баварії Томас Мюллер може покинути команду наступного літа, коли закінчиться його контракт з мюнхенським клубом.

Про це повідомляє Bayern & Germany.

34-річний німець не задоволений зменшенню своєї важливості для команди та кількості ігрового часу.

До того ж Мюллер не є пріоритетним варіантом навіть при виході з лави запасних.

Thomas Müller's minutes and importance on the pitch are decreasing, with the 34-year old consistently starting on the bench and not even being a first joker option offensively, behind Mathys Tel and Eric Maxim Choupo-Moting. Müller's situation is unlikely to change under Thomas… pic.twitter.com/clEW5FPgEL