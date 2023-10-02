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Енріке: Не думаю, що з точки зору потенціалу в ЛЧ є команда краща за ПСЖ

Сьогодні 17:59 180 0
Енріке: Не думаю, що з точки зору потенціалу в ЛЧ є команда краща за ПСЖ
Фото: Getty Images
#Ліга чемпіонів, #ПСЖ

Джерело - УЄФА.

ПСЖ є одним з фаворитів на перемогу в Лізі чемпіонів цього сезону.

Про це заявив головний парижан Луїс Енріке.

"У Лізі чемпіонів є багато факторів і багато команд нашого рівня, які хочуть перемогти. І ми одні з фаворитів у боротьбі за трофей, і це наша мета.

  Клермон - ПСЖ 0:0: огляд матчу Ліги 1

З точки зору потенціалу я не думаю, що є команда краща за нас. Я думаю, що є багато команд, схожих на нас, і ми повинні постаратися підійти до турніру з максимальною віддачею, щоб мати реальний шанс", - сказав Енріке.

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