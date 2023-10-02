Піхальонок і Лєднєв - в старті Дніпра-1 на матч з Металістом 1925

Джерело - Чемпіон.
СК Дніпро-1 зіграє з Металістом 1925 у матчі 9-го туру української Прем'єр-ліги.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:
Дніпро-1: Волинець, Кравець, Сарапій, Сваток, Каплієнко, Рубчинський, Адамюк, Піхальонок, Когут, Лєднєв, Гуцуляк
Металіст 1925: Мозіль, Жичиков, Безуглий, Курило, Червак, Габелок, Арі Моура, Вачіберадзе, Чирук, Дмитренко, Борячук
Матч розпочнеться о 17:00 за київським часом.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!