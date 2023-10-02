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Піхальонок і Лєднєв - в старті Дніпра-1 на матч з Металістом 1925

Матч розпочнеться о 17:00 за київським часом
Сьогодні 16:16 180 0
Піхальонок і Лєднєв - в старті Дніпра-1 на матч з Металістом 1925
#Металіст 1925, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

СК Дніпро-1 зіграє з Металістом 1925 у матчі 9-го туру української Прем'єр-ліги.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:

Дніпро-1: Волинець, Кравець, Сарапій, Сваток, Каплієнко, Рубчинський, Адамюк, Піхальонок, Когут, Лєднєв, Гуцуляк

Металіст 1925: Мозіль, Жичиков, Безуглий, Курило, Червак, Габелок, Арі Моура, Вачіберадзе, Чирук, Дмитренко, Борячук

Матч розпочнеться о 17:00 за київським часом.

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