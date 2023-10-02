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Сампдорія може звільнити Пірло

Сампдорія займає передостаннє місце у серії В
Сьогодні 15:55 180 0
Сампдорія може звільнити Пірло
#Сампдорія, #Андреа Пірло

Джерело - tribuna.com.

Головний тренер Сампдорії Андреа Пірло знаходиться під загрозою звільнення через незадовільні результати команди.

Про це повідомляє Calciomercato.com.

Генуезці вчора програли домашній матч Серії Б проти Катандзаро (1:2) і займають у лізі передостаннє місце.

Нагадаємо, у нинішній кампанії з клубу зняли 2 очки через фінансові порушення з боку попереднього власника Массімо Ферреро.

Керівництво Сампдорії дало Пірло час на виправлення ситуації принаймні до наступного матчу проти Асколі. Рішення про майбутнє тренера може бути прийняте під час паузи на матчі збірних.

Андреа став тренером генуезців у червні цього року. Його контракт з клубом розрахований до літа 2025-го. 

Раніше Сампдорія підписала нападника Інтера.

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