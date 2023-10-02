Моурінью: Старт сезону є жахливим для Роми

Рома жахливо стартувала у Серії А.

Про це розповів головний тренер римського клубу Жозе Моурінью.

"Я вже говорив про це. Три місяці тому мене любили. Мене хотіли підписати (про інтерес від саудівських клубів – прим.). Я панікував від думки, що можу піти. Тепер через три місяці після цього я визнаю, що старт сезону є жахливим з точки зору результатів, але за цим стоїть багато факторів...

Ви продовжуєте говорити про майбутнє, але це не те, про що мені потрібно хвилюватися, моє майбутнє — це обіцянка, яку я дав до 30 червня. Тренер повинен поважати власників клубу і нічого не коментувати.

Я працюю для них, я працюю для уболівальників Роми й для гравців. Коли у нас все добре, я щасливий", - сказав Моурінью.