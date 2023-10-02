У Челсі впевнені в успіху Почеттіно

Клуб не думає про зміну тренера

У керівництві Челсі немає жодної паніки та проблем, попри слабкий старт команди в АПЛ, де "сині" набрали лише п'ять очок після шести турів.

Про це повідомляє The Gurdian.

У клубі впевнені, що результати покращаться, якщо менеджмент збереже спокій і продовжить довіряти Маурісіо Почеттіно, який нещодавно почав працювати з командою з великою кількістю новачків.

Аналіз показує, що у Челсі має бути набагато більше очок, але низка факторів поки що грають проти команди, тому потрібно трохи почекати.

Повідомлялося, що Реал може орендувати Кукурелью.

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