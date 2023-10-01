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Колос зіграв внічию з Поліссям у 9 турі УПЛ

Матч завершився без забитих голів
Сьогодні 18:53 107 0
Колос зіграв внічию з Поліссям у 9 турі УПЛ
#Колос, #Полісся

Джерело - Чемпіон.

У матчі 9-го туру української Прем’єр-Ліги Колос зіграв внічию з житомирським Поліссям. 

Матч завершився з рахунком 0:0. Для Полісся це перша нічия в УПЛ.

Чемпіонат України - УПЛ
9 тур, 1 жовтня

Колос - Полісся 0:0

Колос: Фесюн, Лучкевич, Чорноморець, Бондаренко, Ємець, Цуріков, Богданов (Мілько 80), Демченко, Болбат (Ільїн 75), Безбородько (Попов 81), Каріока (Велетень 61)

Полісся: Бойко, Морозко, Чоботенко, Шабанов, Смоляков, Кушніренко, Танковський (Крушинський 90), Козак, Грицук (Аріелсон 90), Макуана (Шастал 90), Будківський

Попередження: Богданов 48 - Макуана 45, Танківський 46, Будківський 51

Раніше Рух здобув вольову перемогу над Кривбасом у 9 турі УПЛ.

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