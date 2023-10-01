Відсторонили арбітрів, які працювали на ВАР у матчі Тоттенгем - Ліверпуль

Суддів зняли з наступних матчів

У першому таймі матчу Тоттенгем - Ліверпуль (2:1) через положення поза грою не зарахували гол футболіста мерсисайдців Луїса Діаса, що є помилкою.

Про це повідомляє журналіст The Times Мартін Зіглер.

Суддівський корпус Англії визнав помилку. Пізніше стало відомо, що ВАР не втрутився при скасуванні цього гола, оскільки арбітри вирішили, що судді в полі зарахували його.

Даррена Інгленда, який працював на ВАР, і Дена Кука, який виконував функції АВАР у скандальному матчі 7-го туру АПЛ, знято з призначень на ігри Ноттінгем Форест - Брентфорд і Фулгем - Челсі.

Замість Інгленда і Кука на ВАР у цих матчах працюватимуть Крейг Поусон і Едді Смарт. Гра Ноттінгема з Брентфордом відбувається сьогодні, 1 жовтня. Матч Челсі і Фулхема - завтра.