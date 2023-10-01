Ренн переграв Нант, Ліон поступився Реймсу: результати матчів 7 туру Ліги 1

Джерело - Чемпіон.
1 жовтня у 7-му турі французької Ліги 1 відбулося п'ять матчів.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
7 тур, 1 жовтня
Реймс - Ліон 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 45+1 Мунеці, 2:0 - 71 Абдельхамід
Гавр - Лілль 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 40 Хегрова, 0:2 - 52 Салмієр (авт)
Ніцца - Брест 0:0
Тулуза - Мец 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 31 Шмідт, 2:0 - 43 Даллінга, 3:0 - 82 Магрі
Лор’ян - Монпельє 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 30 Адамс, 0:2 - 71 Саваньє, 0:3 - 89 Адамс
Ренн - Нант 3:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 6 Буріжо (пен), 1:1 - 45 Чірівелья, 2:1 - 73 Дуе, 3:1 - 90+6 Калімуендо (пен)
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