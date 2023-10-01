Болонья розгромила Емполі, Удінезе відіграв у грі з Дженоа: результати матчів 4 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 1 жовтня, у 7-му турі італійської Серії А Болонья святкувала домашню перемогу над Емполі Віктора Коваленка, а Дженоа Руслана Маліновського втратило перемогу над Удінезе.

Чемпіонат Італії - Серія А

7 тур, 1 жовтня

Болонья - Емполі 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 21 Орсоліні, 2:0 - 66 Орсоліні, 3:0 - 90+2 Орсоліні

Українець Віктор Коваленко увесь матч провів на лаві запасних Емполі.

Удінезе - Дженоа 2:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 14 Гудмундссон, 1:1 - 23 Лукка, 1:2 - 41 Гудмундссон, 2:2 - 90+1 Маттуро (авт)

Українець Руслан Маліновський вийшов у стартовому складі Дженоа і був замінений на 67-ій хвилині.

Сьогодні, 1 жовтня, у 7-му турі італійської Серії А відбудеться ще кілька матчів:

19:00. Аталанта - Ювентус

21:45. Рома - Фрозіноне