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Саррі: Дуже розлючений на УЄФА, ФІФА, Серію А

Саррі розкритикував Серію А, ФІФА та УЄФА
Сьогодні 14:24 190 0
Саррі: Дуже розлючений на УЄФА, ФІФА, Серію А
Фото: Getty Images
#ФІФА, #Лаціо, #Мауріціо Саррі, #Чемпіонат Італії, Серія А, #УЄФА

Джерело - TuttoMercatoWeb.

УЄФА, ФІФА та Серія А посприяли складанню важкого календаря для Лаціо.

Про це заявив головний тренер римлян Мауріціо Саррі.

"Нам довелося внести зміни у склад через божевільний календар матчів. Я дуже розлючений на УЄФА, ФІФА, Серію А - вони об’єдналися, щоб створити цей божевільний календар. Вони відправляють цих хлопців на бійню, а ніхто навіть не втручається. 

  Мілан - Лаціо 2:0: огляд матчу

Футбол перетворився в те, що зараз береш гроші та біжиш. За винятком того, що всі гроші не потрапляють до Серії C, де ви не можете заробляти на життя як професійний гравець. Усі ці гроші у футболі вливаються в 40 або 50 гравців", - сказав Саррі.

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