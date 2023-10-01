Саррі: Дуже розлючений на УЄФА, ФІФА, Серію А

УЄФА, ФІФА та Серія А посприяли складанню важкого календаря для Лаціо.

Про це заявив головний тренер римлян Мауріціо Саррі.

"Нам довелося внести зміни у склад через божевільний календар матчів. Я дуже розлючений на УЄФА, ФІФА, Серію А - вони об’єдналися, щоб створити цей божевільний календар. Вони відправляють цих хлопців на бійню, а ніхто навіть не втручається.

Мілан - Лаціо 2:0: огляд матчу

Футбол перетворився в те, що зараз береш гроші та біжиш. За винятком того, що всі гроші не потрапляють до Серії C, де ви не можете заробляти на життя як професійний гравець. Усі ці гроші у футболі вливаються в 40 або 50 гравців", - сказав Саррі.