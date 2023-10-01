Індзагі: Салернітана - команда, яка може створювати проблеми

Індзагі прокоментував перемогу над Салернітаною

Джерело - сайт Джанлуко Ді Марціо.

Інтер готовий боротися за скудетто цього сезону.

Про це заявив головний тренер комнади Сімоне Індзагі.

"Дуже важлива перемога. У першому таймі ми створили багато моментів, на мій погляд, повинні були забивати. Ми краще володіли м’ячем у другому таймі. Салернітана - команда, яка може створювати проблеми, особливо на Стадіо Аречі. Мали всього півтора дня, щоб підготуватися до матчу, хлопці доклали зусиль.

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Могли зіграти краще в першому таймі, але команда завжди тримала форму. Коли зсунулися з мертвої точки, стало легше. Очікували, що Салернітана буде грати з іншою системою, але у мене є досвідчені гравці, які повинні були краще адаптуватися. Під час перерви ми розібралися з декількома речами та після цього показали кращу гру.

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Лаутаро чудово стартував цього сезону. Але за два роки мого перебування тут він завжди був стабільним гравцем, цього разу отримав час трохи відпочити. Він наш лідер, капітан, він має так продовжувати. Перед першим туром я сказав, що ми хочемо виграти якомога більше матчів, як ми робили минулого сезону. Боротьба за скудетто - напружені переїзди, робота допізна та півтора дня на підготовку, але це варте того", - сказав Індзагі.

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