Головне
Гвоздик нокаутував Родрігеса в андеркарді бою Канело - Чарло
Сьогодні 08:19 1952
NAVI перемогли Monte на шляху до фіналу ESL Pro League Season 18
Сьогодні 10:42 150
Калініна обіграла 8-у ракетку світу Вондроушову на старті турніру в Пекіні
Сьогодні 09:50 477
Росіянин Гассієв поступився Валліну роздільним рішенням суддів
Сьогодні 09:30 390
Збірна України поступилася Кубі на старті кваліфікації на Олімпіаду-2024
Сьогодні 08:44 901
Канело впевнено переміг Чарло рішенням суддів
Сьогодні 08:35 380
Реал Луніна розгромив Жирону із Циганковим та Довбиком, Реал Сосьєдад розібрався з Атлетіком: результати 8 туру Ла-Ліги
Вчора 23:59 2611 1
Шахтар може звільнити ван Леувена
Вчора 22:37 1439
Тоттенгем дотиснув Ліверпуль, Манчестер Сіті поступився Вулвергемптону: результати 7 туру АПЛ
Вчора 21:38 1193
Зоря зіграла внічию із Чорноморцем у 9 турі УПЛ
Вчора 20:55 349
Прямі трансляції

Індзагі: Салернітана - команда, яка може створювати проблеми

Індзагі прокоментував перемогу над Салернітаною
Сьогодні 11:45 149 0
Індзагі: Салернітана - команда, яка може створювати проблеми
Фото: Getty Images
#Інтер, #Салернітана, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Сімоне Індзагі

Джерело - сайт Джанлуко Ді Марціо.

Інтер готовий боротися за скудетто цього сезону.

Про це заявив головний тренер комнади Сімоне Індзагі.

"Дуже важлива перемога. У першому таймі ми створили багато моментів, на мій погляд, повинні були забивати. Ми краще володіли м’ячем у другому таймі. Салернітана - команда, яка може створювати проблеми, особливо на Стадіо Аречі. Мали всього півтора дня, щоб підготуватися до матчу, хлопці доклали зусиль.

  Актуально: Інтер хоче підписати новий контракт з Думфрісом

Могли зіграти краще в першому таймі, але команда завжди тримала форму. Коли зсунулися з мертвої точки, стало легше. Очікували, що Салернітана буде грати з іншою системою, але у мене є досвідчені гравці, які повинні були краще адаптуватися. Під час перерви ми розібралися з декількома речами та після цього показали кращу гру.

  Читайте: Інтер зацікавлений у підписанні Іско

Лаутаро чудово стартував цього сезону. Але за два роки мого перебування тут він завжди був стабільним гравцем, цього разу отримав час трохи відпочити. Він наш лідер, капітан, він має так продовжувати. Перед першим туром я сказав, що ми хочемо виграти якомога більше матчів, як ми робили минулого сезону. Боротьба за скудетто - напружені переїзди, робота допізна та півтора дня на підготовку, але це варте того", - сказав Індзагі.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Промах року: гравець Ворскли не влучив у порожні ворота Шахтаря з 3 метрів - ВІДЕО Промах року: гравець Ворскли не влучив у порожні ворота Шахтаря з 3 метрів - ВІДЕО 2682
Гаттузо у перші дні роботи в Марселі бив своїх підопічних на тренуваннях Гаттузо у перші дні роботи в Марселі бив своїх підопічних на тренуваннях 1444
Гвоздик нокаутував Родрігеса в андеркарді бою Канело - Чарло Гвоздик нокаутував Родрігеса в андеркарді бою Канело - Чарло 1952
Реал Луніна розгромив Жирону із Циганковим та Довбиком, Реал Сосьєдад розібрався з Атлетіком: результати 8 туру Ла-Ліги Реал Луніна розгромив Жирону із Циганковим та Довбиком, Реал Сосьєдад розібрався з Атлетіком: результати 8 туру Ла-Ліги 2611 1
Шахтар поступився Ворсклі у 9 турі УПЛ Шахтар поступився Ворсклі у 9 турі УПЛ 1707
Шахтар може звільнити ван Леувена Шахтар може звільнити ван Леувена 1439
Рекомендуємо
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 89551 1
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 305912
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 22827
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 80525
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 43014
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 83740 1