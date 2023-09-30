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Чорноморець - Зоря: стартові склади

Стали відомі стартові склади команд
Сьогодні 18:14 237 0
Чорноморець - Зоря: стартові склади

Джерело - Чемпіон.

Одеський Чорноморець зіграє з луганською Зорею у матчі 9-го туру української Прем'єр-ліги.

Стартові склади:

Чорноморець: Варакута, Єрмаков, Салюк, Путря, Брагару, Васильєв, Дада, Шпорн, Штогрін, Ієде, Вакула

Запасні: Шевченко, Білик, Хадіда, Бадібанга, Гучек, Бойчук, Кузик, Авагімян, Ухань

Зоря: Турбаєвський, Снурніцин, Джордан, Вантух, Кирюханцев, Антюх, Мишньов, Нагнойний, Яцик, Горбач, Герреро

Запасні: Сапутін, Жилкін, Боль, Данченко, Головкін, Алефіренко, Венделл, Жан Клод, Волошин, Дришлюк, Бугай, Мічін

Початок о 19:00 за київським часом. 

Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця

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