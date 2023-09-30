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Епіцентр зіграв внічию з Металістом, Буковина дотиснула Ниву: результати 10 туру Першої ліги

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#Чемпіонат України, Перша ліга

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 10 туру чемпіонату України у Першій лізі.

Чемпіонат України - Перша ліга

10 тур, 30 вересня

Діназ Вишгород - Чернігів 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 13 Федосов, 0:2 - 55 Посмашний, 1:2 - 79 Кириченко

Епіцентр - Металіст 2:2 (2:2)

Голи: 0:1 - 5 Рязанцев, 0:2 - 8 Луців, 1:2 - 40 Кравчук, 2:2 - 43 Стень

СК Полтава - Інгулець 1:3 (0:1)

Голи: 1:0 - 41 Горжуй, 1:1 - 61 Козиренко, 1:2 - 69 Кольцов, 1:3 - 81 Богунов

Нива Тернопіль - Буковина 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 90 Новотрясов

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