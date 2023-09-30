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Кудрівка переграла Реал-Фрму, Нива Вінниця здолала Локомотив Київ: результати матчів Другої ліги

Результати матчів Другої ліги
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Кудрівка переграла Реал-Фрму, Нива Вінниця здолала Локомотив Київ: результати матчів Другої ліги
#Чемпіонат України, Друга ліга

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 30-го вересня, відбулося 4 матчі в межах 10-го туру Другої ліги.

Чемпіонат України - Друга ліга
10 тур, 30 вересня

Кудрівка - Реал-Фарма 3:1 (3:0)

Голи: 1:0 - 26 Скепський, 2:0 - 35 Гармаш, 3:0 - 43 Волошин, 3:1 - 82 Барсуков (пен)

Кремінь 2 - ВАСТ Миколаїв 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 26 Кербаль, 1:1 - 57 Стецюк

Дружба Мирівка - МФК Металург 2 9:1 (3:0)

Голи: 1:0 - 11 Головко, 2:0 - 31 Бандурін, 3:0 - 34 Доронін, 4:0 - 54 Янюк, 5:0 - 57 Янюк, 6:0 - 64 Замуренко (пен), 6:1 - 75 Толок, 7:1 - 78 Доронін, 8:1 - 86 Сомов, 9:1 - 90+1 Захаревич

Нива Вінниця - Локомотив Київ 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 10 Титаренко, 1:1 - 45 Загорулько, 2:1 - 56 Швець

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