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Невілл: Роналду – досі мій улюблений гравець усіх часів

Невілл розповів про свого улюбленого гравця
Сьогодні 15:34 155 0
Невілл: Роналду – досі мій улюблений гравець усіх часів
Фото: Getty Images
#Гарі Невілл, #Кріштіану Роналду

Джерело - Marca.

Колишній гравець збірної Англії Гарі Невілл вважає Кріштіану Роналду найкращим футболістом усіх часів.

Про це він розповів порталу Marca.

"Я люблю Кріштіану. Він, напевно, не любить мене за те, що я колись говорив про нього, але, сподіваюся, через 5-10 років він зрозуміє, що я говорив ці слова виключно з хорошими намірами. Я просто хотів, щоб він зрозумів, що коли тобі 35-36 років, молодші та менш талановиті гравці очікують, що ти поведеш їх за собою, будеш для них якоюсь мірою наставником і батьком.

  Невілл: Боже, Мудрик такий важкий та закляклий з м’ячем

Він досі – мій улюблений гравець усіх часів і той, кого я оберу, якщо мене запитають про те, хто є найкращим гравцем усіх часів. Знаю, що багато хто обрав би Мессі, але я люблю Кріштіану", - сказав Невілл.

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