Невілл: Роналду – досі мій улюблений гравець усіх часів

Джерело - Marca.
Колишній гравець збірної Англії Гарі Невілл вважає Кріштіану Роналду найкращим футболістом усіх часів.
Про це він розповів порталу Marca.
"Я люблю Кріштіану. Він, напевно, не любить мене за те, що я колись говорив про нього, але, сподіваюся, через 5-10 років він зрозуміє, що я говорив ці слова виключно з хорошими намірами. Я просто хотів, щоб він зрозумів, що коли тобі 35-36 років, молодші та менш талановиті гравці очікують, що ти поведеш їх за собою, будеш для них якоюсь мірою наставником і батьком.
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Він досі – мій улюблений гравець усіх часів і той, кого я оберу, якщо мене запитають про те, хто є найкращим гравцем усіх часів. Знаю, що багато хто обрав би Мессі, але я люблю Кріштіану", - сказав Невілл.
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