Невілл: Роналду – досі мій улюблений гравець усіх часів

Колишній гравець збірної Англії Гарі Невілл вважає Кріштіану Роналду найкращим футболістом усіх часів.

Про це він розповів порталу Marca.

"Я люблю Кріштіану. Він, напевно, не любить мене за те, що я колись говорив про нього, але, сподіваюся, через 5-10 років він зрозуміє, що я говорив ці слова виключно з хорошими намірами. Я просто хотів, щоб він зрозумів, що коли тобі 35-36 років, молодші та менш талановиті гравці очікують, що ти поведеш їх за собою, будеш для них якоюсь мірою наставником і батьком.