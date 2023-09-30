Саліба: Якби я був повністю здоровий, то Арсенал міг би стати чемпіоном

Арсенал міг виграти в Манчестер Сіті боротьбу за чемпіонство минулого сезону АПЛ.

Про це заявив захисник лондонців Вільям Саліба.

"Так, звісно, зі мною Арсенал міг би стати чемпіоном, якби я був повністю здоровий. Але травми – це частина футболу. Той сезон був хорошим для мене. На жаль, я травмувався перед фінальним відрізком. Зараз – новий розіграш з новими амбіціями. Сподіваюся, цього разу нам вдасться краще", - сказав Саліба.