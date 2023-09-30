У Бенфіці не сумніваються в якості гри українського голкіпера Анатолія Трубіна.

Про це заявив головний тренер "орлів" Роджер Шмідт після матчу з Порту (1:0).

"Для Трубіна було дуже важливо не пропустити у цьому матчі. Він не мав багато роботи та проблем, але показав впевненість - був дуже зосередженим та дисциплінованим. Так, гра проти Зальцбурга не була ідеальною, тому зараз важливо, щоб він набрався впевненості. Ми не сумніваємося в його якостях", - сказав Шмідт.