Джерело - Record.
У Бенфіці не сумніваються в якості гри українського голкіпера Анатолія Трубіна.
Про це заявив головний тренер "орлів" Роджер Шмідт після матчу з Порту (1:0).
"Для Трубіна було дуже важливо не пропустити у цьому матчі. Він не мав багато роботи та проблем, але показав впевненість - був дуже зосередженим та дисциплінованим. Так, гра проти Зальцбурга не була ідеальною, тому зараз важливо, щоб він набрався впевненості. Ми не сумніваємося в його якостях", - сказав Шмідт.
Бенфіка - Порту 1:0: огляд матчу чемпіонату Португалії
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