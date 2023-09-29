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Ньюкасл узгодив новий контракт з Гімараесом

Бразилець отримає новий контракт
Сьогодні 22:08 157 0
Ньюкасл узгодив новий контракт з Гімараесом
#Ньюкасл Юнайтед, #Гімараес

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Ньюкасла Бруно Гімараес узгодив новий контракт з клубом.

Про це повідомляє інсайдера Фабріціо Романо.

Нова угода буде діяти до 30 червня 2028 року. Клаусула складатиме 100 млн фунтів стерлінгів.

Чинний контракт закінчувався 30 червня 2026 року.

Бруно Гімараес приєднався до Ньюкасла у січні 2022 року, перейшовши з французького Ліону за 42 млн євро. З того часу він провів за клуб 65 матчів, відзначившись 11 голами та віддавши 7 гольових передач.

Раніше Ньюкасл продовжив контракт з Вілсоном.

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