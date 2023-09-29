Альмерія звільнила головного тренера

Джерело - udalmeriasad.com.
Вісенте Морено більше не головний тренер іспанської Альмерії.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Погані результати команди, яка має лише два пункти у Ла-Лізі після семи зіграних турів і насамперед розгромна поразка від Севільї (1:5), мотивували рішення клубу.
Наразі, Альмерія у Ла Лізі йде на 20 місці, не здобувши жодної перемоги у сезоні.
Одним із кандидатів на посаду наставника аутсайдера іспанського чемпіонату є колишній головний тренер Валенсії та Лідс Юнайтед іспанець Хаві Грасія.
Раніше Севілья розгромила Альмерію.
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