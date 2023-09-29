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Альмерія звільнила головного тренера

Альмерія залишилась без головного тренера
Сьогодні 18:45 172 0
Альмерія звільнила головного тренера
#Альмерія

Джерело - udalmeriasad.com.

Вісенте Морено більше не головний тренер іспанської Альмерії.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Погані результати команди, яка має лише два пункти у Ла-Лізі після семи зіграних турів і насамперед розгромна поразка від Севільї (1:5), мотивували рішення клубу.

Наразі, Альмерія у Ла Лізі йде на 20 місці, не здобувши жодної перемоги у сезоні.

Одним із кандидатів на посаду наставника аутсайдера іспанського чемпіонату є колишній головний тренер Валенсії та Лідс Юнайтед іспанець Хаві Грасія.

Раніше Севілья розгромила Альмерію.

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