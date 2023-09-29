Гравець Ніцци погрожує зістрибнути з моста

Неназваний гравець схильний до самогубства через розрив відносин

Джерело - Get French Football News.

Прямо зараз на віадуку Маньяна, знаходиться неназваний гравець Ніцци, який погрожує зістрибнути вниз.

Про це повідомляє Get French Football News

Висота віадука складає 123 метри. Гравець зупинився на узбіччі автостради А8, яка проходить через Ніццу, після чого дістався віадука.

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Неназваний гравець схильний до самогубства через розрив відносин. Зараз на місці працюють пожежники та поліція, які ведуть переговори з гравцем.

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