Головне
Гутцайт піде з посади міністра молоді та спорту
Вчора 18:56 2116
Від електрика до кривдника Динамо: історія сумського "пивовара", який наблизив Луческу до звільнення
Сьогодні 14:23 202
Діамант українського футболу: Андрію Шевченку - 47!
Сьогодні 13:13 6311 1
Історія дня: як Шевченко паспорт ледь не загубив
Сьогодні 11:21 986
Андрій Шевченко: Довелося вставляти титанові пластини в щелепу
Сьогодні 10:58 17074
"Лобановський замовив коньяк і з літака ми вийшли друзями": легендарний німецький журналіст – про українського тренера
Сьогодні 10:53 6444
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо
Сьогодні 10:50 27564
Що українському футболу можна запозичити з британського хокею: досвід Glasgow Clan
Сьогодні 10:47 1317
Ювентус зацікавлений у трансфері Судакова
Сьогодні 08:30 547
Дженоа Маліновського розгромила Рому: результати 6 туру Серії А
Вчора 23:42 1226
Прямі трансляції

Гравець Ніцци погрожує зістрибнути з моста

Неназваний гравець схильний до самогубства через розрив відносин
Сьогодні 13:52 212 0
Гравець Ніцци погрожує зістрибнути з моста
#Ніцца

Джерело - Get French Football News.

Прямо зараз на віадуку Маньяна, знаходиться неназваний гравець Ніцци, який погрожує зістрибнути вниз.

Про це повідомляє Get French Football News

Висота віадука складає 123 метри. Гравець зупинився на узбіччі автостради А8, яка проходить через Ніццу, після чого дістався віадука.

  Монако - Ніцца 0:1: огляд матчу Ліги 1

Неназваний гравець схильний до самогубства через розрив відносин. Зараз на місці працюють пожежники та поліція, які ведуть переговори з гравцем.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
"Лобановський замовив коньяк і з літака ми вийшли друзями": легендарний німецький журналіст – про українського тренера "Лобановський замовив коньяк і з літака ми вийшли друзями": легендарний німецький журналіст – про українського тренера 6444
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 27564
Діамант українського футболу: Андрію Шевченку - 47! Діамант українського футболу: Андрію Шевченку - 47! 6311 1
ВІДЕО. Фантастичний гол Коноплянки у ворота збірної Англії ВІДЕО. Фантастичний гол Коноплянки у ворота збірної Англії 8736
Андрій Шевченко: Довелося вставляти титанові пластини в щелепу Андрій Шевченко: Довелося вставляти титанові пластини в щелепу 17074
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 15148
Рекомендуємо
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 82240
Як Динамо дебютовало в єврокубках: січневий ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо дебютовало в єврокубках: січневий ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 18233
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 11693 2
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 22800
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 300860
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 324111 9