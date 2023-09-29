У Назаренка попередньо ушкодження колінного суглоба

У півзахисника Полісся Олександра Назаренка можливе ушкодження колінного суглоба.

Про це розповіли у пресслужбі житомирського клубу.

"Ми спілкувалися з лікарем команди Вадимом Поповим вчора. Він каже: "Ще доба навіть не пройшла від травми, дайте трохи часу". Попередня інформація, це пряма цитата від нього: "Це ушкодження колінного суглоба"

У нього зараз тривають обстеження та терапія, більше подробиць зможемо сказати пізніше. Ще в день матчу він повернувся на базу на милицях та ніч провів не у лікарні", - йдеться у повідомленні.

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