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Беленюк: Будемо готуватися до останньої Олімпіади в моїй кар'єрі

Сьогодні 11:52 70 0
Беленюк: Будемо готуватися до останньої Олімпіади в моїй кар'єрі

Олімпіада-2024 в Парижі стане останньою в кар'єрі олімпійського чемпіона і народного депутата Жана Беленюка.

Про це він розповів порталу Суспільне.

"Є над чим подумати, є що проаналізувати у підготовці до Олімпіади. Для нас це максимально позитивний момент, бо одразу відібралися і маємо 10 місяців для підготовки, для вивчення усіх суперників, що будуть на Олімпіаді, щоб максимально проявити себе на цих змаганнях. Тому спокійно будемо працювати і готуватися до останньої Олімпіади в моїй кар’єрі.

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Думаю, на цей раз уже точно. Я таке казав в принципі перед Олімпіадою у Токіо, але війна внесла певні корективи в життя – відчуваю необхідність, поки у мене ще є сили, максимально проявити себе на спортивній арені, прославляти свою державу і тішити результатами вболівальників.

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Я вірю в долю, якщо мені бог дав можливість завоювати ліцензію на Олімпіаду-2024, то я думаю, що треба до неї готуватися. Якби не виборов ліцензію на чемпіонаті світу, то задумався б, чи брати участь у наступних відбіркових турнірах навесні, бо це достатньо важко – розбити підготовку на два етапи", - сказав Беленюк.

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