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Хавбек Інтера Мхітарян відмовився від пропозиції з Саудівської Аравії

Міланський клуб готовий запропонувати йому новий річний контракт
Сьогодні 09:51 138 0
Хавбек Інтера Мхітарян відмовився від пропозиції з Саудівської Аравії
#Інтер, #Генріх Мхітарян

Джерело - FCInterNews.

Півзахисник Інтера Генріх Мхітарян відмовився переїжджати у чемпіонат Саудівської Аравії.

Про це повідомляє FC Inter News.

34-річному футболісту пропонували 2-річний контракт з зарплатою, що вдвічі перевищує його нинішню (3 млн євро), однак Генріх вважає, що може ще багато дати європейському футболу, і хоче продовжити контракт з "нерадзуррі".

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Чинна угода вірменина розрахована до кінця сезону 2023/24. Міланський клуб готовий запропонувати йому новий річний контракт з опцією продовження ще на сезон, тоді як сам гравець претендує на гарантований дворічний.

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