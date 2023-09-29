Хавбек Інтера Мхітарян відмовився від пропозиції з Саудівської Аравії

Джерело - FCInterNews.
Півзахисник Інтера Генріх Мхітарян відмовився переїжджати у чемпіонат Саудівської Аравії.
Про це повідомляє FC Inter News.
34-річному футболісту пропонували 2-річний контракт з зарплатою, що вдвічі перевищує його нинішню (3 млн євро), однак Генріх вважає, що може ще багато дати європейському футболу, і хоче продовжити контракт з "нерадзуррі".
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Чинна угода вірменина розрахована до кінця сезону 2023/24. Міланський клуб готовий запропонувати йому новий річний контракт з опцією продовження ще на сезон, тоді як сам гравець претендує на гарантований дворічний.
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