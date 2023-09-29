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Каррагер: Мудрику треба дати шанс

Легенда Ліверпуля прокоментував виступи Мудрика
Сьогодні 09:38 232 1
Каррагер: Мудрику треба дати шанс
#Каррагер, #Ліверпуль, #Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Челсі Михайло Мудрик має отримати додатковий шанс.

Про це розповів колишній захисник Ліверпуля Джеймі Каррагер.

"Ви підписуєте гравця, Мудрика, скажімо, і ми бачимо, що справи у нього йдуть не найкращим чином. За нього заплатили 80 з лишком мільйонів фунтів, але продовжують купувати вінгерів ліворуч і праворуч, а також гравців у центр. Але я гадаю, що цьому хлопцеві треба дати шанс.

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Потрібно сказати йому, що він має можливість грати. Будь-який гравець відчуватиме, що він не має справжньої можливості проявити себе, якщо через два матчі хтось забере його місце", - сказав Каррагер.

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