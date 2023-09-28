Магат може очолити Шальке

Шальке шукає нового головного тренера

Колишній головний тренер Баварії та Фулгема Фелікс Магат незабаром може очолити Шальке.

Про це повідомляє Bild.

За інформацією джерела, 70-річний німець претендує на місце, яке нещодавно звільнив Томас Райс.

Крім Магата на вакантну посаду розглядаються ще четверо фахівців – Сандро Шварц, Роберт Клаус, Франко Фода та Штефан Кунц.

Також зазначимо, що Магат вже очолював Шальке у період з 2009 по 2011 рік, після чого деякий час працював спортивним директором клубу.

Наразі Шальке набрав сім очок після семи ігор та посідає 16 місце у турнірній таблиці другої Бундесліги.