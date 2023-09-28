Манчестер Юнайтед планує продовжити контракт з тен Гагом

Головний тренер отримає новий контракт

Манчестер Юнайтед планує продовжити контракт з головним тренером Еріком тен Гагом.

Про це повідомляє видання 90min.

Чинна угода спеціаліста закінчується влітку 2025 року, тому манкуніанці вже починають задумуватися над продовженням контракту. Клуб повністю підтримує Еріка тен Хага, незважаючи на незадовільні результати та конфлікт з Джейдоном Санчо.

53-річний Ерік тен Гаг очолив Манчестер Юнайтед влітку 2022 року і в першому ж сезоні виграв з клубом Кубок англійської ліги та вивів команду у Лігу чемпіонів. Нідерландець провів вже 70 матчів на чолі "дияволів", у яких здобув 46 перемог, 8 разів зіграв внічию та зазнав 16 поразок.

Нагадаємо, Санчо може продовжити кар'єру в Ромі.