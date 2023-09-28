Головне
Динамо поступилось Оболоні, Полісся перемогло Дніпро-1 в серії пенальті: результати матчів Кубка України
Вчора 20:28 3258
Гутцайт піде з посади міністра молоді та спорту
Сьогодні 18:56 804
Мілан хоче побудувати найбільш екологічний стадіон в Італії
Сьогодні 13:20 580
Кіченок та Като вибили росіянок з чвертьфіналу парного турніру в Токіо
Сьогодні 12:48 701
Калініна поступилася Гарсії у другому колі турніру в Токіо
Сьогодні 11:51 363
Історія дня. Як журналіст виживав і виїжджав з Мелітополя
Сьогодні 10:58 5093
У казармі видали форму та чоботи: Легенда Динамо пригадав відрядження до армії
Сьогодні 10:50 38542 1
Скільки українські клуби заробляють у єврокубках
Сьогодні 10:48 2685
Monte перемогли Сomplexity та вийшли до чвертьфіналу ESL Pro League Season 18
Сьогодні 09:52 239
Валенсія з Яремчуком програла Сосьєдаду, Жирона з голом Довбика обіграла Вільярреал: результати 7 туру Ла-Ліги
Сьогодні 08:30 1273
Прямі трансляції

Манчестер Юнайтед планує продовжити контракт з тен Гагом

Головний тренер отримає новий контракт
Сьогодні 19:52 164 0
Манчестер Юнайтед планує продовжити контракт з тен Гагом
#Манчестер Юнайтед, #Ерік тен Гаг

Джерело - sport.ua.

Манчестер Юнайтед планує продовжити контракт з головним тренером Еріком тен Гагом.

Про це повідомляє видання 90min.

Чинна угода спеціаліста закінчується влітку 2025 року, тому манкуніанці вже починають задумуватися над продовженням контракту. Клуб повністю підтримує Еріка тен Хага, незважаючи на незадовільні результати та конфлікт з Джейдоном Санчо.

53-річний Ерік тен Гаг очолив Манчестер Юнайтед влітку 2022 року і в першому ж сезоні виграв з клубом Кубок англійської ліги та вивів команду у Лігу чемпіонів. Нідерландець провів вже 70 матчів на чолі "дияволів", у яких здобув 46 перемог, 8 разів зіграв внічию та зазнав 16 поразок.

Нагадаємо, Санчо може продовжити кар'єру в Ромі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 19710
Скільки українські клуби заробляють у єврокубках Скільки українські клуби заробляють у єврокубках 2685
Динамо не зіграє у чвертьфіналі Кубка України вперше з 2012 року Динамо не зіграє у чвертьфіналі Кубка України вперше з 2012 року 1331
Історія дня. Як журналіст виживав і виїжджав з Мелітополя Історія дня. Як журналіст виживав і виїжджав з Мелітополя 5093
У казармі видали форму та чоботи: Легенда Динамо пригадав відрядження до армії У казармі видали форму та чоботи: Легенда Динамо пригадав відрядження до армії 38542 1
Довбик забив свій третій гол за Жирону в матчі Ла Ліги - ВІДЕО Довбик забив свій третій гол за Жирону в матчі Ла Ліги - ВІДЕО 3609
Рекомендуємо
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 30468
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 27340
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 8962
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 8059 2
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 41804 1
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 215520 1