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Тренер Сандерленда: Русин отримає більше можливостей

Тоні Моубрей поділився очікуваннями перед матчем 9-го туру Чемпіоншипа проти Шеффілд Венсдей
Сьогодні 17:12 110 0
Тренер Сандерленда: Русин отримає більше можливостей
#Назарій Русин, #Сандерленд

Джерело - sport.ua.

Український нападник Сандерленда Назарій Русин найближчим часом отримає більше ігрового часу.

Про це розповів головний тренер команди Тоні Моубрей.

"Ми повинні витягти позитивні моменти з минулих вихідних. Це гра на тоненького, і моє побажання гравцям – не зупинятися на досягнутому.

Шеффілд Венсдей бореться за кожне очко. Ми повинні бути професіоналами і нав'язувати свій стиль гри, але пам'ятати про ті загрози, які вони несуть.

Для Русина було важливо вийти на поле минулого тижня проти Кардіффа. У найближчі тижні він отримає більше можливостей.

У нас є кілька травм, але я не хочу про них говорити. Вони дають можливість комусь іншому", – сказав Моубрей.

24 вересня Русин дебютував у складі Сандерленда в матчі 8-го туру англійського Чемпіоншипа проти Кардіффа (0:1). Українець вийшов на заміну на 88-й хвилині.

Раніше Сандерленд презентував Русин.

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