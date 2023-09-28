Тренер Сандерленда: Русин отримає більше можливостей

Український нападник Сандерленда Назарій Русин найближчим часом отримає більше ігрового часу.

Про це розповів головний тренер команди Тоні Моубрей.

"Ми повинні витягти позитивні моменти з минулих вихідних. Це гра на тоненького, і моє побажання гравцям – не зупинятися на досягнутому.

Шеффілд Венсдей бореться за кожне очко. Ми повинні бути професіоналами і нав'язувати свій стиль гри, але пам'ятати про ті загрози, які вони несуть.

Для Русина було важливо вийти на поле минулого тижня проти Кардіффа. У найближчі тижні він отримає більше можливостей.

У нас є кілька травм, але я не хочу про них говорити. Вони дають можливість комусь іншому", – сказав Моубрей.