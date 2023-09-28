Тайсон: ПАОК дав мені можливість показати, що вік - це лише цифра

Півзахисник ПАОК Тайсон задоволений виступами за грецьку команду.

Про це повідомляє виданню Sportal.gr.

"Дякую ПАОК за те, що дали мені можливість показати, що вік — це лише цифра. Я хочу вигравати титули, я хочу подякувати світу та людям, які допомагають нам показувати футбол, у який ми граємо.