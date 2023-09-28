Тайсон: ПАОК дав мені можливість показати, що вік - це лише цифра

Джерело - Sportal.gr.
Півзахисник ПАОК Тайсон задоволений виступами за грецьку команду.
Про це повідомляє виданню Sportal.gr.
"Дякую ПАОК за те, що дали мені можливість показати, що вік — це лише цифра. Я хочу вигравати титули, я хочу подякувати світу та людям, які допомагають нам показувати футбол, у який ми граємо.
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Мені дуже подобається, що я можу допомагати молодим гравцям своїм досвідом, допомагати їм щодня на тренуваннях, тому що у них попереду вся кар’єра", - сказав Тайсон.
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