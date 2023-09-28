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Вільярреал - Жирона 1:2: огляд матчу Ла-Ліги

Артем Довбик відзначився голом
Сьогодні 14:03 218 0
Вільярреал - Жирона 1:2: огляд матчу Ла-Ліги
#Вільярреал, #Жирона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

Джерело - Чемпіон.

Жирона здобула мінімальну перемогу над Вільярреалом у 7-у турі іспанської Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

7 тур, 27 вересня

Вільярреал - Жирона 1:2 (0:0)

Голи: 1:0 - 49 Парехо (пен), 1:1 - 56 Довбик, 1:2 - 61 Гарсія

Український нападник Жирони Артем Довбик відзначився голом та був замінений на 69-й хвилині гри. Віктор Циганков також розпочав гру у стартовому складі та був замінений на 88 хвилині.

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