Мілан переграв Кальярі: результати 6 туру Серії А

Результати 6 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 6-го туру італійської Серії А.

Чемпіонат Італії - Серія А

6 тур, 27 вересня

Верона - Аталанта 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 13 Копмайнерс

Емполі - Салернітана 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 34 Бальданці

Український півзахисник Віктор Коваленко матч провів на лаві запасних.

Кальярі - Мілан 1:3 (1:2)

Голи: 1:0 - 29 Лувумбу, 1:1 - 40 Окафор, 1:2 - 45 Томорі, 1:3 - 60 Лофтус-Чік

Сьогодні, відбудеться ще три матчі у Серії А:

21:45 Інтер - Сассуоло

21:45 Лаціо - Торіно

21:45 Наполі - Удінезе

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