Мілан переграв Кальярі: результати 6 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 6-го туру італійської Серії А.
Чемпіонат Італії - Серія А
6 тур, 27 вересня
Верона - Аталанта 0:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 13 Копмайнерс
Емполі - Салернітана 1:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 34 Бальданці
Український півзахисник Віктор Коваленко матч провів на лаві запасних.
Кальярі - Мілан 1:3 (1:2)
Голи: 1:0 - 29 Лувумбу, 1:1 - 40 Окафор, 1:2 - 45 Томорі, 1:3 - 60 Лофтус-Чік
Сьогодні, відбудеться ще три матчі у Серії А:
21:45 Інтер - Сассуоло
21:45 Лаціо - Торіно
21:45 Наполі - Удінезе
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