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Інтер поступився Сассуоло, Мілан переграв Кальярі: результати 6 туру Серії А
#Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 6-го туру італійської Серії А.

Чемпіонат Італії - Серія А

6 тур, 27 вересня

Верона - Аталанта 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 13 Копмайнерс

Емполі - Салернітана 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 34 Бальданці 

Український півзахисник Віктор Коваленко матч провів на лаві запасних.

Кальярі - Мілан 1:3 (1:2)

Голи: 1:0 - 29 Лувумбу, 1:1 - 40 Окафор, 1:2 - 45 Томорі, 1:3 - 60 Лофтус-Чік

Інтер - Сассуоло 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 45+1 Дюмфріс, 1:1 - 54 Байрамі, 1:2 - 63 Берарді

Лаціо - Торіно 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 56 Весіно, 2:0 - 75 Дзакканьї

Наполі - Удінезе 4:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 19 Зелінський (пен), 2:0 - 39 Осімхен, 3:0 - 74 Кварацхелія, 3:1 - 81 Самарджич, 4:1 - 82 Сімеоне

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