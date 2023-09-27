Інтер поступився Сассуоло, Мілан переграв Кальярі: результати 6 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 6-го туру італійської Серії А.
Чемпіонат Італії - Серія А
6 тур, 27 вересня
Верона - Аталанта 0:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 13 Копмайнерс
Емполі - Салернітана 1:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 34 Бальданці
Український півзахисник Віктор Коваленко матч провів на лаві запасних.
Кальярі - Мілан 1:3 (1:2)
Голи: 1:0 - 29 Лувумбу, 1:1 - 40 Окафор, 1:2 - 45 Томорі, 1:3 - 60 Лофтус-Чік
Інтер - Сассуоло 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 45+1 Дюмфріс, 1:1 - 54 Байрамі, 1:2 - 63 Берарді
Лаціо - Торіно 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 56 Весіно, 2:0 - 75 Дзакканьї
Наполі - Удінезе 4:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 19 Зелінський (пен), 2:0 - 39 Осімхен, 3:0 - 74 Кварацхелія, 3:1 - 81 Самарджич, 4:1 - 82 Сімеоне
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!