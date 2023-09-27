Максимов: Я задоволений грою проти Полісся

Дніпро-1 зіграв гарний матч проти Полісся у Кубку України.

Про це розповів головний тренер дніпрян Юрій Максимов.

"У суперника було на один день більше для підготовки, а ми небагато відпочили і готувалися до гри на третій день тим же самим складом. Я задоволений грою, хоча, звісно, не задоволений результатом. Всі хлопці викладалися на полі, у мене ні до кого немає зауважень.

Все буває, але ми рухаємося далі. Попереду наступна гра. Найголовніше, щоб у нас всі хлопці були здорові, а команда у нас гарна і все буде добре", - розповів Максимов.