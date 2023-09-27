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Максимов: Я задоволений грою проти Полісся

Юрій Максимов прокоментував поразку своєї команди у матчі 1/8 фіналу Кубку України проти житомирського Полісся,
Сьогодні 19:45 169 0
Максимов: Я задоволений грою проти Полісся
#Юрій Максимов, #СК Дніпро-1

Джерело - scdnipro1.com.uа.

Дніпро-1 зіграв гарний матч проти Полісся у Кубку України.

Про це розповів головний тренер дніпрян Юрій Максимов.

"У суперника було на один день більше для підготовки, а ми небагато відпочили і готувалися до гри на третій день тим же самим складом. Я задоволений грою, хоча, звісно, не задоволений результатом. Всі хлопці викладалися на полі, у мене ні до кого немає зауважень.

Все буває, але ми рухаємося далі. Попереду наступна гра. Найголовніше, щоб у нас всі хлопці були здорові, а команда у нас гарна і все буде добре", - розповів Максимов.

Раніше повідомлялося, що один із лідерів Полісся Назаренко отримав жахливу травму у матчі проти Дніпра-1.

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