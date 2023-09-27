Ексгравець Динамо перейшов у кіпрський АЕЗ

Ноа Нехар знайшов новий клуб

Джерело - Чемпіон.

Алжирський півзахисник Ноа Нехар офіційно став гравцем кіпрського АЕЗа.

Про це гравець повідомив в Instagram.

АЕЗ грає у вищому дивізіоні Кіпру вперше за останні 7 років. У перших 5 турах цієї кампанії на рахунку скромної команди 6 очок, що дозволяє їй займати 8-е місце в турнірній таблиці.

Молодий гравець приєднався до складу київського Динамо з академії Монако у грудні 2021 року, але через повномасштабне вторгнення росії не встиг дебютувати за український клуб.