Головне
Шахтар переграв Верес в 1/8 фіналу Кубка України
Вчора 18:52 1752
Кубок України-2023/24: календар і результати матчів
Сьогодні 16:42 20995
Кіченок у парі з Като вийшла у чвертьфінал турніру у Токіо
Сьогодні 15:51 209
Латвійські та польські команди не будуть грати проти збірних росії
Сьогодні 15:17 418
Буффон - найкращий голкіпер XXI сторіччя за версією FourFourTwo
Сьогодні 14:39 184
Золота ера Дніпра
Сьогодні 13:28 1408
Дніпро отримав за мене мільйон. Він придумав хитрий трюк, щоб піти з київського Динамо і перемагав майбутніх зірок ЧС-1998
Сьогодні 13:27 27114
Збірна України не братиме участь у Кубку Європи
Сьогодні 11:39 742
Лобановський - у десятці найкращих тренерів у історії за версією FourFourTwo
Сьогодні 09:51 816
Збірна України не зіграє на чемпіонаті світу через участь білорусі
Сьогодні 09:38 1434
Прямі трансляції

Ексгравець Динамо перейшов у кіпрський АЕЗ

Ноа Нехар знайшов новий клуб
Сьогодні 17:25 167 0
Ексгравець Динамо перейшов у кіпрський АЕЗ

Джерело - Чемпіон.

Алжирський півзахисник Ноа Нехар офіційно став гравцем кіпрського АЕЗа.

Про це гравець повідомив в Instagram.

АЕЗ грає у вищому дивізіоні Кіпру вперше за останні 7 років. У перших 5 турах цієї кампанії на рахунку скромної команди 6 очок, що дозволяє їй займати 8-е місце в турнірній таблиці.

Молодий гравець приєднався до складу київського Динамо з академії Монако у грудні 2021 року, але через повномасштабне вторгнення росії не встиг дебютувати за український клуб.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Noa Nehar (@noa.nehar)

Коментарі ()
Популярне зараз
Франческо Тотті - 47. Як Олімпійський стадіон у Римі прощався з Імператором Франческо Тотті - 47. Як Олімпійський стадіон у Римі прощався з Імператором 1940
Дніпро отримав за мене мільйон. Він придумав хитрий трюк, щоб піти з київського Динамо і перемагав майбутніх зірок ЧС-1998 Дніпро отримав за мене мільйон. Він придумав хитрий трюк, щоб піти з київського Динамо і перемагав майбутніх зірок ЧС-1998 27114
Збірні Англії не гратимуть проти росії у будь-яких вікових категоріях Збірні Англії не гратимуть проти росії у будь-яких вікових категоріях 1806
Федецький: Мені огидно навіть дивитися на Циганика Федецький: Мені огидно навіть дивитися на Циганика 3044
Кубок України-2023/24: календар і результати матчів Кубок України-2023/24: календар і результати матчів 20995
Шахтар переграв Верес в 1/8 фіналу Кубка України Шахтар переграв Верес в 1/8 фіналу Кубка України 1752
Рекомендуємо
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 93808
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 54988
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 27871
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 30335
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 8952
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 20109 7