Виконавчий директор Металіста 1925: Вихід Вереса з телепулу - передчасне рішення

Рішення Вереса вийти з телепулу клубів УПЛ, матчі яких транслюються на MEGOGO, є передчасним.

Про це заявив виконавчий директор Металіста 1925 Андрій Недєлін.

"Ні, конкретики ще не було. Ми збираємо зараз пропозиції від наших партнерів. Першою зробила пропозицію компанія MEGOGO, вона зараз на розгляді клубів. Мені здається, це передчасне рішення. Трішечки треба було почекати.

Як на мене, якісь рішення і висновки ми можемо робити тільки після першого кола, коли ми вже всі побачимо, для чого це було, за рахунок чого це було, і перспективи наші можемо оцінити лише по періодах. А саме, ми гадаємо, що перше коло буде показником", - сказав Недєлін.