ПСЖ продовжить контракт із півзахисником Заїром-Емері

Півзахисник ПСЖ Воррен Заїр-Емері підпише нову угоду з паризьким клубом.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

У клубі вважають його ідеальним обличчям проєкту. Новий контракт з ним визначили пріоритетним завданням.

Зараз його розглядають як ключового гравця ПСЖ. Чинна угода розрахована до літа 2025 року.

