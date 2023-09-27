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ПСЖ продовжить контракт із півзахисником Заїром-Емері

У клубі вважають його ідеальним обличчям проєкту
Сьогодні 11:19 169 0
ПСЖ продовжить контракт із півзахисником Заїром-Емері
#ПСЖ

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник ПСЖ Воррен Заїр-Емері підпише нову угоду з паризьким клубом.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

У клубі вважають його ідеальним обличчям проєкту. Новий контракт з ним визначили пріоритетним завданням.

Зараз його розглядають як ключового гравця ПСЖ. Чинна угода розрахована до літа 2025 року.

Нагадаємо, Манчестер Сіті хоче обміняти Сілву на таланта ПСЖ.

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