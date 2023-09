Матч за Суперкубок УЄФА-2024 відбудеться у Варшаві

Варшава прийматиме матч за Суперкубок УЄФА у 2024 році.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Гра відбудеться на Національному стадіоні у столиці Польщі.

Він приймав фінал Ліги Європи у 2015 році, у якому Севілья перемогла Дніпро (3:2).

Матч відбудеться 14 серпня 2024 року. У ньому зустрінуться переможці Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

The 2024 #SuperCup goes to...🥁🥁🥁



🇵🇱 𝐖𝐀𝐑𝐒𝐀𝐖 🇵🇱



The Polish capital will host the winners of the #UCL and #UEL at Warsaw's national stadium on 14 August 2024: ⬇️