Матч за Суперкубок УЄФА-2024 відбудеться у Варшаві

Джерело - Чемпіон.
Варшава прийматиме матч за Суперкубок УЄФА у 2024 році.
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Гра відбудеться на Національному стадіоні у столиці Польщі.
Він приймав фінал Ліги Європи у 2015 році, у якому Севілья перемогла Дніпро (3:2).
Матч відбудеться 14 серпня 2024 року. У ньому зустрінуться переможці Ліги чемпіонів та Ліги Європи.
The 2024 #SuperCup goes to...🥁🥁🥁— UEFA (@UEFA) September 26, 2023
🇵🇱 𝐖𝐀𝐑𝐒𝐀𝐖 🇵🇱
The Polish capital will host the winners of the #UCL and #UEL at Warsaw's national stadium on 14 August 2024: ⬇️
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