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Матч за Суперкубок УЄФА-2024 відбудеться у Варшаві

Гра відбудеться на Національному стадіоні у столиці Польщі
Сьогодні 08:43 309 0
Матч за Суперкубок УЄФА-2024 відбудеться у Варшаві
#Суперкубок УЄФА

Джерело - Чемпіон.

Варшава прийматиме матч за Суперкубок УЄФА у 2024 році.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Гра відбудеться на Національному стадіоні у столиці Польщі.

Він приймав фінал Ліги Європи у 2015 році, у якому Севілья перемогла Дніпро (3:2).

Матч відбудеться 14 серпня 2024 року. У ньому зустрінуться переможці Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

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