Жирона Довбика та Циганкова зіграє з Вільярреалом, Реал - з Лас-Пальмасом: розклад матчів Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 27-го вересня, відбудеться 5 матчів у межах 7-го туру іспанської Ла-Ліги.
Жирона з Циганковим та Довбиком завітає в гості до Вільярреала, Реал Мадрид Луніна прийматиме Лас-Пальмас, а Валенсія Яремчука зіграє з Сосьєдадом.
Розклад матчів 7-го туру Ла-Ліги на 27 вересня:
20:00 Атлетік - Хетафе
20:00 Вільярреал - Жирона
20:00 Реал Мадрид - Лас-Пальмас
22:30 Валенсія - Реал Сосьєдад
22:30 Кадіс - Райо Вальєкано
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