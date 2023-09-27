Жирона Довбика та Циганкова зіграє з Вільярреалом, Реал - з Лас-Пальмасом: розклад матчів Ла-Ліги

Валенсія Яремчука зустрінеться з Сосьєдадом

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 27-го вересня, відбудеться 5 матчів у межах 7-го туру іспанської Ла-Ліги.

Жирона з Циганковим та Довбиком завітає в гості до Вільярреала, Реал Мадрид Луніна прийматиме Лас-Пальмас, а Валенсія Яремчука зіграє з Сосьєдадом.

Розклад матчів 7-го туру Ла-Ліги на 27 вересня:

20:00 Атлетік - Хетафе

20:00 Вільярреал - Жирона

20:00 Реал Мадрид - Лас-Пальмас

22:30 Валенсія - Реал Сосьєдад

22:30 Кадіс - Райо Вальєкано

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