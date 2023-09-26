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Збірні Англії не гратимуть проти росії у будь-яких вікових категоріях

Англійська Асоціація відреагувала на допуск УЄФА збірної Росії U-17 до міжнародних змагань
Сьогодні 21:26 275 0
Збірні Англії не гратимуть проти росії у будь-яких вікових категоріях

Джерело - The Times.

У зв'язку з допуском УЄФА до міжнародних змагань збірної росії U-17 англійці не гратимуть ні з якими російськими командами у вікових категоріях.

Про це повідомляє пресслужба футбольної асоціації Англії.

"Ми не підтримуємо позицію повторного допуску Росії до змагань УЄФА з вікових категорій, і наша позиція залишається такою, що збірні Англії не гратимуть проти Росії", - заявили в організації.

Раніше президент УЄФА Олександр Чеферін заявив, що забороняючи дітям брати участь у змаганнях УЄФА, організація прямо дискримінує їх.

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