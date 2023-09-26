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Суперкубок УЄФА-2024 прийматиме Польща

Сьогодні 21:11 171 0
Суперкубок УЄФА-2024 прийматиме Польща

Джерело - Чемпіон.

Матч за Суперкубок УЄФА у 2024 році відбудеться у Польщі. 

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Матч буде організовано на Національному стадіоні у Варшаві.

Зустріч між переможцем Ліги чемпіонів та Ліги Європи відбудеться 14 серпня.

Фінал Ліги чемпіонів 2023/24 відбудеться у Лондоні, вирішальний поєдинок Ліги Європи цього сезону відбудеться у Дубліні, а переможець Ліги конференцій визначиться в Афінах.

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