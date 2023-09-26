Суперкубок УЄФА-2024 прийматиме Польща

Джерело - Чемпіон.
Матч за Суперкубок УЄФА у 2024 році відбудеться у Польщі.
Про це повідомляє пресслужба УЄФА.
Матч буде організовано на Національному стадіоні у Варшаві.
Зустріч між переможцем Ліги чемпіонів та Ліги Європи відбудеться 14 серпня.
Фінал Ліги чемпіонів 2023/24 відбудеться у Лондоні, вирішальний поєдинок Ліги Європи цього сезону відбудеться у Дубліні, а переможець Ліги конференцій визначиться в Афінах.
The 2024 #SuperCup goes to...🥁🥁🥁— UEFA (@UEFA) September 26, 2023
🇵🇱 𝐖𝐀𝐑𝐒𝐀𝐖 🇵🇱
The Polish capital will host the winners of the #UCL and #UEL at Warsaw's national stadium on 14 August 2024: ⬇️