Олександрія стала першим чвертьфіналістом турніру

У матчі 1/8 фіналу Кубка України з футболу сезону 2023/24 років львівський Рух поступився Олександрії.

Олександрія стала першим чвертьфіналістом турніру.

Кубок України

1/8 фіналу, 26 вересня

Рух - Олександрія 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 90+4 Сапуга (авт)

Рух: Ледвій, Альваренга, Слюбик, Холод, Лях, Сапуга, Мисик (О. Федор, 74), Притула (Пастух, 57), Плюман (Таллес, 88), Квасниця, Теслюк (Климчук, 57)

Олександрія:(стартовий склад): Єрмаков, Савченко, Скорко, Сігеєв, Мартинюк, Смирний, Шостак, Калітвінцев, Білошевський, Шулянський, Андрейчук

Попередження: Притула, 45+1, Мисик, 70