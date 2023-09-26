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Рух - Олександрія 0:1: огляд матчу Кубка України

Олександрія стала першим чвертьфіналістом турніру
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Рух - Олександрія 0:1: огляд матчу Кубка України
#Олександрія, #Рух

У матчі 1/8 фіналу Кубка України з футболу сезону 2023/24 років львівський Рух поступився Олександрії. 

Олександрія стала першим чвертьфіналістом турніру.

Кубок України
1/8 фіналу, 26 вересня

Рух - Олександрія 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 90+4 Сапуга (авт)

Рух: Ледвій, Альваренга, Слюбик, Холод, Лях, Сапуга, Мисик (О. Федор, 74), Притула (Пастух, 57), Плюман (Таллес, 88), Квасниця, Теслюк (Климчук, 57)

Олександрія:(стартовий склад): Єрмаков, Савченко, Скорко, Сігеєв, Мартинюк, Смирний, Шостак, Калітвінцев, Білошевський, Шулянський, Андрейчук

Попередження: Притула, 45+1, Мисик, 70 

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