У матчі 1/8 фіналу Кубка України з футболу сезону 2023/24 років львівський Рух поступився Олександрії.
Олександрія стала першим чвертьфіналістом турніру.
Кубок України
1/8 фіналу, 26 вересня
Гол: 0:1 - 90+4 Сапуга (авт)
Рух: Ледвій, Альваренга, Слюбик, Холод, Лях, Сапуга, Мисик (О. Федор, 74), Притула (Пастух, 57), Плюман (Таллес, 88), Квасниця, Теслюк (Климчук, 57)
Олександрія:(стартовий склад): Єрмаков, Савченко, Скорко, Сігеєв, Мартинюк, Смирний, Шостак, Калітвінцев, Білошевський, Шулянський, Андрейчук
Попередження: Притула, 45+1, Мисик, 70